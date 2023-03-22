Video Yaşam İstanbul’da motokurye sepetinde uyuşturucu ticareti: Koku önleyici paket kullanmış | Video
İstanbul’da motokurye sepetinde uyuşturucu ticareti: Koku önleyici paket kullanmış | Video

İstanbul’da motokurye sepetinde uyuşturucu ticareti: Koku önleyici paket kullanmış | Video

22.03.2023 | 10:29

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüphe üzerine durdurdukları motosikletli bir kuryenin sepetindeki bölmelerin arasına gizlenmiş çok miktarda marihuana ele geçirdi. Uyuşturucuları koku önleyici pakette taşıdığı öğrenilen kurye, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Maslak'ta denetim yaptığı esnada paket servis hizmetinde kullanılan bir motosikletli kuryeyi şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan Erdem K.'nin üst aramasını yapan polis, herhangi bir suç unsuru bulamadı. Ancak şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen Sarıyer polisi, bunun üzerine detaylı bir şekilde sepeti incelemeye başladı.

YEMEK YERİNE UYUŞTURUCU KURYELİĞİ
Sepette deformelerin olduğunu gören ekipleri yaptığı çalışmada çeşitli bölgelerin olduğunu ve o bölmelerin arasına gizlenmiş 9 parça paketlenmiş halde marihuana ele geçirdi. Şahsın uyuşturucuların kokmaması için koku önleyici paket kullandığı öğrenildi. Ayrıca sepette uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği öğrenilen bin lirada bulundu.

TORBACI SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI
Toplam ağırlığı 46.82 gram olan uyuşturucu maddeye el konulurken, kurye Erdem K. de gözaltına alındı. Aramalar ise kameralara yansıdı. Emniyete götürülen kurye Erdem K.'ya ifadesinin alınması ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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