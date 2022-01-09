Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:19
TEM Otoyolu'nda beyzbol sopalı taksici dehşeti | Video 09.01.2022 | 10:30
00:35
02:49
Ataşehir’de caddeyi ikiye bölen asırlık türbe | Video 09.01.2022 | 09:49
01:47
01:43
Etkili dolu yağışı Marmaris'ten sonra Bodrum'u vurdu | Video 09.01.2022 | 09:53
03:19
İstanbul'da sis etkili oluyor | Video 09.01.2022 | 09:34
02:44
Faciaya ramak kala... Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü! | Video 09.01.2022 | 09:32
01:36
Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı | Video 09.01.2022 | 09:29
01:17
Markette ürünleri seçerek böyle çaldı! | Video 09.01.2022 | 09:29
00:23
Fethiye'de denizde korkutan hortum | Video 09.01.2022 | 08:37
04:02
Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu | Video 09.01.2022 | 08:44
02:44
04:53
Antalya'da başlayan kar yağışı etkili oluyor | Video 09.01.2022 | 08:46
03:24
03:23
02:40
01:02
SON DAKİKA: Muğla Marmaris’te şiddetli sağanak yağış 08.01.2022 | 13:26
07:33
00:57
01:10
Hem imal etti hem sattı... Paket paket Bonzai buldular 08.01.2022 | 12:49
İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez hale geldi. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Oluşan sis bulutunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii adeta görünmez hale geldi. Bazıları sahilde spor yaparken bazıları da balık tutmayı tercih etti.