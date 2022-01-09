İstanbul'da sis etkili oluyor | Video

İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez hale geldi. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Oluşan sis bulutunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii adeta görünmez hale geldi. Bazıları sahilde spor yaparken bazıları da balık tutmayı tercih etti.