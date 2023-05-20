Video Yaşam İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce dövdüler sonra bıçakladılar! | Video
İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce dövdüler sonra bıçakladılar! | Video

İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce dövdüler sonra bıçakladılar! | Video

20.05.2023 | 11:24

Merter’de otomobille seyreden bir grup şahıs, trafikte tartıştıkları iki genci önce dövdü sonra da birini bıçakladı. Kavga anları kameralara yansırken polis, bıçaklı saldırganı evinde yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 02.30 sıralarında Güngören Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.Y. isimli şahıs arkadaşlarıyla birlikte otomobilde seyretmeye başladı. Grup yaya geçidine geldiği esnada bir başka araçtaki şahıslarla yol verme yüzünden tartıştı. Araçlarından inen grup, şahıslarla kavga etmeye başladı. Kavgada K.Y. isimli şahıs, karşı taraftaki gençlerden birini bıçakla yaraladı. Ardından da gençler, grup tarafından yumruk ve tekmelerle dövüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

POLİS BIÇAKLI SALDIRGANI YAKALADI
Olayın ardından grup araçlarına binerek kaçarken, gençler için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı. Polis yaptığı çalışma sonucunda saldırganın K.Y. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahıs Esenler Tekstilkent'te yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınması ve adli işlemleri için emniyete götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Batman çayında mahsur kalan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video 00:12
Batman çayında mahsur kalan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video 20.05.2023 | 14:18
İzmir’de korkunç cinayet! 15 yaşındaki çocuk, arkadaşı ile birlikte babaannesini öldürdü | Video 00:36
İzmir'de korkunç cinayet! 15 yaşındaki çocuk, arkadaşı ile birlikte babaannesini öldürdü | Video 20.05.2023 | 13:26
Oğlundan haber alamayan anne eve gelince acı haberi aldı | Video 00:53
Oğlundan haber alamayan anne eve gelince acı haberi aldı | Video 20.05.2023 | 13:17
Yayalara çarpmamak için fren yaptı, devrilerek yolda sürüklendi | Video 01:02
Yayalara çarpmamak için fren yaptı, devrilerek yolda sürüklendi | Video 20.05.2023 | 13:13
74 yaşındaki kadının tırın altında kaldığı feci kaza kamerada | Video 01:41
74 yaşındaki kadının tırın altında kaldığı feci kaza kamerada | Video 20.05.2023 | 13:02
Sultangazi’de koşarak yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı | Video 01:14
Sultangazi'de koşarak yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı | Video 20.05.2023 | 11:30
Kuryelerin kavgasında mermi yağdı! O anlar kamerada | Video 06:56
Kuryelerin kavgasında mermi yağdı! O anlar kamerada | Video 20.05.2023 | 11:22
İstanbul’da kafeteryada dehşet anları kamerada! Kurşun yağmuruna tutuldular... | Video 00:55
İstanbul’da kafeteryada dehşet anları kamerada! Kurşun yağmuruna tutuldular... | Video 20.05.2023 | 11:25
İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce dövdüler sonra bıçakladılar! | Video 01:01
İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce dövdüler sonra bıçakladılar! | Video 20.05.2023 | 11:24
Gece kaza yaptı, sabah fark edildi: 1 ölü | Video 01:49
Gece kaza yaptı, sabah fark edildi: 1 ölü | Video 20.05.2023 | 11:10
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Tır, anneanne ve torununu böyle hayattan koparmış! | Video 01:19
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Tır, anneanne ve torununu böyle hayattan koparmış! | Video 20.05.2023 | 10:51
Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş! | Video 00:56
Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş! | Video 20.05.2023 | 10:43
Telefon dolandırıcıları 5 kadından 10 milyon vurgun yaptı | Video 01:28
Telefon dolandırıcıları 5 kadından 10 milyon vurgun yaptı | Video 20.05.2023 | 10:38
Düğünde meydan kavgası, masa ve sandalyeler havada böyle uçuştu | Video 00:27
Düğünde meydan kavgası, masa ve sandalyeler havada böyle uçuştu | Video 20.05.2023 | 10:22
3 binden fazla sentetik hap ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 01:37
3 binden fazla sentetik hap ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 20.05.2023 | 10:13
Ümraniye’de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 00:35
Ümraniye'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 20.05.2023 | 10:14
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yol kenarında duran tıra çarptı: 3 yaralı | Video 02:47
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yol kenarında duran tıra çarptı: 3 yaralı | Video 20.05.2023 | 09:37
Avcılar’da kontrolden çıkan araç metrobüs bariyerine çarpıp yan yattı: 1 yaralı | Video 02:13
Avcılar’da kontrolden çıkan araç metrobüs bariyerine çarpıp yan yattı: 1 yaralı | Video 20.05.2023 | 09:34
İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti | Video 02:07
İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti | Video 20.05.2023 | 00:46
Başkan Erdoğan gençlere Mehmet Akif’in ’Zulmü Alkışlayamam’ şiirini okudu | Video 01:18
Başkan Erdoğan gençlere Mehmet Akif’in 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okudu | Video 19.05.2023 | 21:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA