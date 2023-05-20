İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce dövdüler sonra bıçakladılar! | Video
Merter’de otomobille seyreden bir grup şahıs, trafikte tartıştıkları iki genci önce dövdü sonra da birini bıçakladı. Kavga anları kameralara yansırken polis, bıçaklı saldırganı evinde yakaladı.
POLİS BIÇAKLI SALDIRGANI YAKALADI
Olayın ardından grup araçlarına binerek kaçarken, gençler için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı. Polis yaptığı çalışma sonucunda saldırganın K.Y. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahıs Esenler Tekstilkent'te yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınması ve adli işlemleri için emniyete götürüldü.
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