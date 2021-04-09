Video Yaşam İzmir'de düşen uçağın yeri böyle tespit edildi | Video

İzmir'de düşen uçağın yeri böyle tespit edildi | Video

İzmir'de düşen uçağın yeri böyle tespit edildi | Video
09.04.2021 | 15:04

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İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında motor arızası sebebiyle saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Uçaktaki iki pilot, paraşütle denize atlayarak kurtuldu. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

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İzmir'de 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, eğitim uçuşu sırasında motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düştü. Saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında meydana gelen kazada, uçakta bulunan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir, paraşütle denize atlayarak kurtuldu. Yarbay Hakan Eryılmaz Ege Üniversitesi Hastanesine, Albay Ahmet Kendir Foça Devlet Hastanesine sevk edildi ve pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerinden bir adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığından üç sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirildi. Kaza kırım ekibi çalışmalara devam ediyor.

Foça ilçesinde balıkçılık yapan ve düşen askeri uçağın enkazını teknesindeki radar cihazıyla tespit eden Savaş Yaylaz da o anları anlattı. Yaylaz, "Olay yerine gittiğimizde zaten yaralıları karaya çıkarmışlardı. Sahil Güvenlik Komutanlığından bir ekip benim tekneme binerek benden yardım istediler. Sonar cihazıyla su altı radarıyla uçağın yerini belirledim. Enlem boylamını verdikten sonra arkadaşlara diğer sahil güvenlik botları geldi. Uçağın yerini kendilerine verdikten sonra ben olay yerinden ayrıldım" dedi.

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