Video Yaşam Kaçan hükümlü uyuşturucu taciri dron yardımı ile yakalandı | Video
Kaçan hükümlü uyuşturucu taciri dron yardımı ile yakalandı | Video

Kaçan hükümlü uyuşturucu taciri dron yardımı ile yakalandı | Video

27.01.2024 | 11:13

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü kaçmaya çalıştığı sırada dron yardımı ile yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede, Viranşehir ilçesinde, hakkında "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü İ.K.'nın yeri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 3 saat boyunca 10 kilometre yaya olarak tarlalardan kaçan zanlıyı, yaya, araç ve dron destekli kovalamaca sonucu yakaladı.

Yakalanan hükümlü, adli makamlarca tutuklanarak Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaçan hükümlü uyuşturucu taciri dron yardımı ile yakalandı | Video 01:02
Kaçan hükümlü uyuşturucu taciri dron yardımı ile yakalandı | Video 27.01.2024 | 11:13
Yüksekova’da 5 metreyi geçen kar tünellerinde iş makinaları gözden kayboldu | Video 01:27
Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünellerinde iş makinaları gözden kayboldu | Video 27.01.2024 | 10:38
32 haftalık hamile kadın minibüste doğum yaptı! | Video 07:55
32 haftalık hamile kadın minibüste doğum yaptı! | Video 27.01.2024 | 10:06
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı | Video 00:42
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı | Video 27.01.2024 | 10:05
Jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 00:38
Jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 27.01.2024 | 09:58
Menderes açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 00:34
Menderes açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 27.01.2024 | 09:31
Kütahya’da silah taciri 37 kurusıkı tabanca ile yakalandı | Video 00:19
Kütahya’da silah taciri 37 kurusıkı tabanca ile yakalandı | Video 27.01.2024 | 09:30
Meteoroloji saat vererek uyardı: 26 il için kar ve yağmur alarmı! | Video 02:30
Meteoroloji saat vererek uyardı: 26 il için kar ve yağmur alarmı! | Video 27.01.2024 | 09:41
300 milyon TL transfer yapan bahis çetesi çökertildi: 10 tutuklama | Video 01:10
300 milyon TL transfer yapan bahis çetesi çökertildi: 10 tutuklama | Video 27.01.2024 | 09:30
Aydınlatma direğine çarpan cip yan yattı: 6 yaralı | Video 00:29
Aydınlatma direğine çarpan cip yan yattı: 6 yaralı | Video 27.01.2024 | 09:30
Pendik’te takla atan otomobil hurda yığınına döndü: 3 yaralı | Video 03:08
Pendik’te takla atan otomobil hurda yığınına döndü: 3 yaralı | Video 27.01.2024 | 08:42
Isparta’da evde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 03:01
Isparta’da evde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 27.01.2024 | 08:42
Ankara’da çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi | Video 00:44
Ankara'da çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi | Video 27.01.2024 | 08:44
SON DAKİKA: İzmir’de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi | Video 01:25
SON DAKİKA: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi | Video 27.01.2024 | 08:42
Antalya’da 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi | Video 00:51
Antalya’da 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi | Video 26.01.2024 | 16:42
Karlı Kapadokya manzarası mest etti | Video 02:19
Karlı Kapadokya manzarası mest etti | Video 26.01.2024 | 16:06
Cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı | Video 02:22
Cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı | Video 26.01.2024 | 15:39
Pendik’te pil üretim atölyesinde patlama kamerada | Video 04:56
Pendik'te pil üretim atölyesinde patlama kamerada | Video 26.01.2024 | 15:30
Mersin otobanında kamyon kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:56
Mersin otobanında kamyon kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 26.01.2024 | 15:20
Cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı | Video 01:48
Cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi: 20 yaralı | Video 26.01.2024 | 14:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA