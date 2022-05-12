Kafede simit yiyip çay içti, lavabo bataryasını çalıp gitti | Video

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Adana’da kafeye giren bir kişi çay içip, simit yedikten sonra girdiği lavabonun bataryasını çalıp kaçınca, iş yeri sahibi hırsızın fotoğraflarını kafeye asıp onu teşhir etti.
Akdoğan, müşterinin yanına gelip "batarya yok" demesine çok şaşırdığını belirterek, "Müşteri böyle söyleyince bende gidip baktım. Gerçekten batarya yoktu. Hemen güvenlik kamerasına baktım bu müşteriden önce giren şahıs bataryayı alıp götürmüş. Bu şahısta gelip çay içip simit yemişti. Ben araştırdım bu şahıs başka yerlerde de batarya çalmış. Ben görünce şok oldum. Yani bir bataryaya bile tenezzül eder hale geldiler artık. Ben de bu nedenle fotoğrafları kafeye asıp onu teşhir ettim" dedi.
Polis şimdi her yerde hırsızı arıyor.