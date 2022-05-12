Video Yaşam Kafede simit yiyip çay içti, lavabo bataryasını çalıp gitti | Video
Kafede simit yiyip çay içti, lavabo bataryasını çalıp gitti | Video

Kafede simit yiyip çay içti, lavabo bataryasını çalıp gitti | Video

12.05.2022 | 10:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bağcılar’daki asker eğlencesinde ortalık karıştı | Video 02:04
Bağcılar'daki asker eğlencesinde ortalık karıştı | Video 12.05.2022 | 10:41
Anne ve kızı caretta caretta ile yüzdü, baba o anları görüntüledi | Video 00:57
Anne ve kızı caretta caretta ile yüzdü, baba o anları görüntüledi | Video 12.05.2022 | 10:41
İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada | Video 00:23
İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada | Video 12.05.2022 | 10:22
Kumarhaneden kovuldu, ayaklarından vurulurken böyle zıpladı | Video 01:10
Kumarhaneden kovuldu, ayaklarından vurulurken böyle zıpladı | Video 12.05.2022 | 10:22
Kafede simit yiyip çay içti, lavabo bataryasını çalıp gitti | Video 02:35
Kafede simit yiyip çay içti, lavabo bataryasını çalıp gitti | Video 12.05.2022 | 10:22
Kafe çıkışında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 00:59
Kafe çıkışında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 12.05.2022 | 10:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 10:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 12.05.2022 | 10:26
Şişli’de tünelde tehlikeli asker eğlencesi kamerada | Video 02:08
Şişli’de tünelde tehlikeli asker eğlencesi kamerada | Video 12.05.2022 | 09:49
Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor | Video 01:42
Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor | Video 12.05.2022 | 10:02
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 02:15
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 12.05.2022 | 10:02
Esenyurt’ta AVM önünde silahla vuruldu | Video 01:24
Esenyurt’ta AVM önünde silahla vuruldu | Video 12.05.2022 | 09:28
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular | Video 02:51
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular | Video 12.05.2022 | 09:13
Muş’ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele | Video 04:21
Muş’ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele | Video 12.05.2022 | 08:58
Güler Selçuk’u ’Sonun Bergen gibi olacak’ diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı | Video 00:21
Güler Selçuk'u 'Sonun Bergen gibi olacak' diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı | Video 12.05.2022 | 08:51
Nemrut Krater Gölü’nde 2 mevsim bir arada | Video 03:56
Nemrut Krater Gölü'nde 2 mevsim bir arada | Video 12.05.2022 | 08:44
Beşiktaş’ta 7 araç zincirleme kazaya karıştı; kazaya neden olan sürücü kaçtı | Video 03:46
Beşiktaş'ta 7 araç zincirleme kazaya karıştı; kazaya neden olan sürücü kaçtı | Video 12.05.2022 | 08:40
TEM Otoyolu’nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 04:11
TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 12.05.2022 | 08:39
Muş’ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele | Video 04:21
Muş’ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele | Video 12.05.2022 | 08:39
Manisa’da işçi servisi tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video 00:51
Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video 11.05.2022 | 20:54
Mucize kurtuluş! Böylesi bir kazayı hafif atlattı | Video 00:18
Mucize kurtuluş! Böylesi bir kazayı hafif atlattı | Video 11.05.2022 | 16:45

Adana’da kafeye giren bir kişi çay içip, simit yedikten sonra girdiği lavabonun bataryasını çalıp kaçınca, iş yeri sahibi hırsızın fotoğraflarını kafeye asıp onu teşhir etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kafeye gelen bir kişi çay ve simit istedi. Şahıs bir masaya oturup çayını içip simidini yedi. Daha sonra biraz oturan şahıs lavaboya gitti. Lavaboda bir süre kalan şahıs çıkıp kafeden ayrıldı. Başka bir müşteri şahıstan sonra lavaboya girince bataryanın olmadığını görüp kafe sahibi Muhammet Akdoğan'a (36) bildirdi. Akdoğan lavaboya baktığında bataryanın olmadığını fark edip güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaptığı incelemede en son lavaboya giren şahsı belirledi. Akdoğan bu şahsın fotoğraflarını kafeye asıp altına da "fotoğraftaki şahıs 18 Nisan günü lavabonun bataryasını çalmaya tenezzül etmiştir" diye yazdı.
Akdoğan, müşterinin yanına gelip "batarya yok" demesine çok şaşırdığını belirterek, "Müşteri böyle söyleyince bende gidip baktım. Gerçekten batarya yoktu. Hemen güvenlik kamerasına baktım bu müşteriden önce giren şahıs bataryayı alıp götürmüş. Bu şahısta gelip çay içip simit yemişti. Ben araştırdım bu şahıs başka yerlerde de batarya çalmış. Ben görünce şok oldum. Yani bir bataryaya bile tenezzül eder hale geldiler artık. Ben de bu nedenle fotoğrafları kafeye asıp onu teşhir ettim" dedi.
Polis şimdi her yerde hırsızı arıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA