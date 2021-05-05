Video Yaşam Kağıthane’de pompalı dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kağıthane’de pompalı dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kağıthane’de pompalı dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
05.05.2021 | 12:21

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Kağıthane’de kebapçılık yapan esnaf, gürültü nedeniyle tartıştığı şahıslardan birini pompalı tüfekle vurmuş, diğerini de yaralamıştı. Sokak ortasında yaşanan dehşetin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın pompalı tüfekle vurulduğu anlar kameralara yansıdı.

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Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde önceki gün gürültü nedeniyle çıkan kavgada kebapçı Altan A., pompalı tüfekle Şükrü M.'yi başından, Enes A'ı ise sırtından yaralamıştı. Olayda yaralı Enes A. da kurusıkıdan bozma tabancayla ateş ederek Altan A'yı vurmuştu.

POMPALI TÜFEKLE VURULMA ANI KAMERADA
Sokak ortasında yaşanan dehşetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kebapçıyı basarak içeride tartışan grup çıkarak kaldırımda yürüyor. Grup yürüdüğü esnada kebapçı pompalı tüfekle arkalarından ateş açıyor. Başına saçma isabet eden genç yüzüstü yere yığılıyor. Ardından kebapçı elinde pompalı tüfekle grubun arkasından koşuyor. Kebapçının yanındakilerde arkasından koşarak sokağa giriyor. Sokak üzerinde yaşanan arbede de kebapçı tabancayla göğsünden vuruluyor. Sokak üzerinde yaşanan arbedenin ardından taraflar kaçarak uzaklaşıyor. Vatandaşlar ardından yerde ağır yaralı halde yatan gencin başında toplanıyor.

KAĞITHANE POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI
Yaşanan karşılıklı çatışmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır ağır yaralı Şükrü M. Çağlayan'daki özel bir hastaneye, Enes A. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Altan A. ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ömer Faruk K., Abdulvahap A. ve Abdulsamet A. "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

BAŞINDAN YARALANAN GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Olayda göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırılan Şükrü M.'nin hayati tehlikesini sürdüğü, hayati tehlikeyi atlayan Altan A. ve Enes A.'nın ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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