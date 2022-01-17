Video Yaşam Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdı | Video
Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdı | Video

Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdı | Video

17.01.2022 | 08:24

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Karabük-Gerede D-100 karayolunda karla kaplı yolda bariyerlere çarparak takla atan otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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