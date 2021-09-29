Video Yaşam Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı | Video

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı | Video

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler 3 gün sonra dağcılar tarafından kurtarıldı | Video
29.09.2021 | 10:11

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Artvin’de kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi gönüllü dağcılar tarafından kurtarıldı. Üç gündür mahsur kalan keçiler halat ve kancalarla yardımıyla kaldıkları yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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Artvin'in Yusufeli ilçesi Köprügören köyünde geçimini hayvancılıkla yapan Mehmet ve Taliha İnce çifti, üç keçilerinin kayıp olduklarını fark etti. 3 gün süren arama sonucunda keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığını fark ettiler. Arazinin sarp kayalık olduğu için inemeyen keçileri kendi imkanlarıyla indiremeyeceklerini fark eden çift, AFAD ekiplerini arayarak yardım istedi.

AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine gelen gönüllü AFAD üyesi dağcı Emin Bülbül ve ekibi keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Halat ve kancalarla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.

Keçilerin büyük ihtimaller yabanı hayvanlardan korktuğu için kayalıklara çıktığını ifade eden gönüllü AFAD üyesi dağcı Emin Bülbül, "bölgemiz zor bir coğrafyaya sahip, bu tarz durumdalar bize çok iş düşüyor. Güzel bir operasyon oldu sahiplerine geçmiş olsun" diliyorum dedi.

Keçilerin sahibi Metin İnce ise, "bizim derdimiz para pul değil, 3 çan kurtarmaktı. Dağcı arkadaşımıza teşekkür ediyorum bizim için, bu hayvanlar için kendini tehlikeye attı. Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

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