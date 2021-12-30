Video Yaşam Kenya Meclisi’nde yumruklu kavga | Video
Kenya Meclisi’nde yumruklu kavga | Video

Kenya Meclisi’nde yumruklu kavga | Video

30.12.2021 | 21:32

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Kenya'da mecliste önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerle ilgili siyasi partilerin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri birbirine girdi.

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