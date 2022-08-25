Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi sorusu! "Bu bizim için çok gurur verici" | Video

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak bu hafta ATV ekranlarına gelen bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan bir soru yarışmaya damgasını vurdu. Dünyaca ünlü şehir parklarının alan büyüklüğünün sorulduğu soruda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin önemi bir kez daha hatırlatıldı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalioğlu’nun yorumu ise oldukça dikkat çekiciydi.