Kısıtlama dinlemediler! “Okey” oynayan 23 kişiye 79 bin liralık ceza!

İstanbul’da bir kıraathanede “Okey” ve “İskambil” oynayan ve Koronavirüs salgını kısıtlaması ile sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden 23 kişiye 79 bin 787 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.