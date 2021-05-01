Video Yaşam Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada

Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada

Kısıtlamada horoz dövüşü kamerada
01.05.2021 | 13:29

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OTOMATİK OYNAT

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Bursa'da kısıtlamaya ve sosyal mesafeye aldırış etmeyen gençlerin horoz dövüşü düzenlemesi, kameralara yansıdı.

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İddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir grup genç, bir evin bahçesinde horoz dövüşü düzenledi. Horozları dövüştüren gençler, dövüşü izlerken, bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

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