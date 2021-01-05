Kocaeli'de bataklıkta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
05:46
01:19
Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 05.01.2021 | 09:08
02:56
Bursa'da kepenkleri kapalı, gizli geçitli dernek lokaline şok baskın | Video 05.01.2021 | 09:05
02:27
Bursa'da kısıtlamada gezmeye çıkan şahıs eşinin ihbarıyla yakalandı | Video 05.01.2021 | 09:12
02:02
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı | Video 05.01.2021 | 09:03
02:08
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıstan arkadaşına hakaret | Video 05.01.2021 | 08:53
02:22
02:02
Son dakika! İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı | Video 05.01.2021 | 08:25
03:07
Son dakika! İstanbul Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın | Video 05.01.2021 | 08:34
01:19
Bursa'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 05.01.2021 | 08:37
02:19
02:14
Son dakika! İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR kazası | Video 05.01.2021 | 08:26
02:27
01:35
İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı | Video 05.01.2021 | 08:26
00:39
00:32
00:32
01:22
El çabukluğuyla hırsızlık yapan şüpheliyi dövmeleri ele verdi | Video 04.01.2021 | 17:18
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bataklık alanda çıkan sazlık yangını yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Saat 18.00 sıralarında Kartepe Acısu Mahallesi'nde bulunan bataklık alanda bulunan sazlıkların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.