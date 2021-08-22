Körfezi kirleten gemiye 3 milyon 411 bin lira ceza | Video

Gölcük İlçesinde bir limanda bağlı duran İtalyan Bandıralı RO-RO cinsi geminin gece saatlerinde İzmit Körfezini kirlettiği tespit edildi. Gemiye Büüyükşehir Belediyesince 3 milyon 411 bin 174 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılında bu yana deniz uçağıyla hava ve denizden denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda gece yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye para cezası uygulandı.