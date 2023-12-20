Küçükbaş hayvan arabanın arka koltuğunda seyahat etti | Video
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir şahıs, traktörlerle çekilen helezon makinesini otomobile bağlayarak çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Başka bir görüntüde ise hayvan pazarından alınan küçükbaş hayvanın arabanın arka koltuğunda seyahat etmesi dikkat çekti. Bu görüntüler ise akıllara ise 21 yıl önce otomobilin arkasında taşınan Dana Ferhat'ı getirdi.
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