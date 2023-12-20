Küçükbaş hayvan arabanın arka koltuğunda seyahat etti | Video 20.12.2023 | 12:05 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir şahıs, traktörlerle çekilen helezon makinesini otomobile bağlayarak çekti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Başka bir görüntüde ise hayvan pazarından alınan küçükbaş hayvanın arabanın arka koltuğunda seyahat etmesi dikkat çekti. Bu görüntüler ise akıllara ise 21 yıl önce otomobilin arkasında taşınan Dana Ferhat'ı getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa Siverek-Viranşehir karayolunda bir şahıs, normalde traktörlerle çekilen helezon makinasını otomobile bağlayarak çekti. İlginç anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Başka bir görüntüde ise hayvan pazarından alınan küçükbaş hayvanın arabanın arka koltuğunda seyahat etmesi dikkat çekti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler hem güldürdü hem de düşündürdü.