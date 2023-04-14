Video Yaşam Maltepe'de vinç yangını D-100 karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu | Video
Maltepe'de vinç yangını D-100 karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu | Video

Maltepe'de vinç yangını D-100 karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu | Video

14.04.2023 | 09:03

MALTEPE, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki vinçin motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Maltepe, D-100 Karayolu, Gülsuyu mevkiinde Ahmet Acar yönetimindeki vincin motor kısmında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden vinç sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı. Yanan vinçin motor kısmında hasar meydana gelirken, polis ekipleri trafiği 2 şeritten kontrollü olarak sağladı. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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