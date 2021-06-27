Video Yaşam Marmaris'teki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor | Video

Marmaris'teki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor | Video

Marmaris'teki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor | Video
27.06.2021 | 14:23

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, helikopter destekli yoğun müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra çevre illerden gelen 6 helikopter, arazözler, dozerler, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini ve alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "Bölgede etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ediyor. Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor." dedi.

Bu arada her noktadan görülebilen duman, ilçenin üzerinde tabaka oluşturdu. İlçe sakinlerinin yanı sıra plajlardaki yerli ve yabancı turistler, söndürme çalışmalarını kaygıyla izliyor.

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