Video Yaşam Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı: "Lütfen sessiz kalmayalım" | Video

Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı: "Lütfen sessiz kalmayalım" | Video

Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı:
14.05.2021 | 17:15

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajı yayınladı. Mehmet Ali Erbil, mesajında şu ifadeleri kullandı; "Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar. Gazzeliler öldürülüyor, buna dünya sessiz kalıyor. Lütfen sessiz kalmayalım. "

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajı yayınladı. Mehmet Ali Erbil, mesajında şu ifadeleri kullandı; Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar. Gazzeliler öldürülüyor, buna dünya sessiz kalıyor. Lütfen sessiz kalmayalım.

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