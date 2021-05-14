Mehmet Ali Erbil'den Filistin'e destek mesajı: "Lütfen sessiz kalmayalım" | Video
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajı yayınladı. Mehmet Ali Erbil, mesajında şu ifadeleri kullandı; "Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar. Gazzeliler öldürülüyor, buna dünya sessiz kalıyor. Lütfen sessiz kalmayalım. "
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Filistinlilere destek mesajı yayınladı. Mehmet Ali Erbil, mesajında şu ifadeleri kullandı; Bugün Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden insanları katlediyorlar. Gazzeliler öldürülüyor, buna dünya sessiz kalıyor. Lütfen sessiz kalmayalım.