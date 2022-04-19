Video Yaşam Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için tüm ekipler seferber oldu | Video
Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için tüm ekipler seferber oldu | Video

Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için tüm ekipler seferber oldu | Video

19.04.2022 | 08:22

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Mersin’in Erdemli ilçesinde 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal, gece saatlerinde kayboldu, mahalle halkıyla birlikte tüm ekipler bulmak için harekete geçti. Kokuya duyarlı köpeklerle aranan kız çocuğundan ilk 6 saat içinde bir haber alınamadı.

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Olay, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Havva ve Hamit Bilal çiftçinin 8 yaşındaki kızı Nur, gece 21.30 sıralarında kayboldu. Çocuğu bulamayan ailesi komşulardan yardım istedi. Komşular hem mahalle sakinlerine hem de ekiplere haber verdi. Bunun üzerine mahalle sakini yaklaşık 200 kişi ile birlikte jandarma, AFAD, AKUT ve İtfaiye ekipleri 2'si kokuya duyarlı biri kadavra olmak üzere 3 köpek getirerek arama çalışması yaptı. Vatandaşlarla tüm ekipler çocuğun evi başta olmak üzere 5 kilometrelik alanda 6 saat süren detaylı arama yaptı. Yapılan ilk aramalarda bir sonuç alınamazken, çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden Zafer Sarıaslan, "Gece saat 21.30 gibi kız çocuğu kaybolmuş. Bütün Çeşmeli'nin gençleri ve halkı olmak üzere 200-250 kişi bölgeyi tamamen taradı. Şu ana kadar hiçbir sonuç alınamadı. Hala Akut, AFAD, jandarma herkes arıyor" dedi.
Nur'un ablası ise, kardeşinin kaybolduğunu ve herkesin aramasına rağmen halen bulunamadığını kaydetti.

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