Video Yaşam Milyonluk araçla yol kesip halay çektiler
Milyonluk araçla yol kesip halay çektiler

Milyonluk araçla yol kesip halay çektiler

25.10.2021 | 17:24

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İstanbul Üsküdar’da milyonluk araçlarla yol kapatıp halay çeken magandalar yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiple Amirliğince; yakalanan 3 sürücüye toplamda bin 296 lira para cezası kesildi.

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