Video Yaşam Nesli tükenme tehlikesi altındaki yavrularını sırtında taşıyan lemurlar kamerada

Nesli tükenme tehlikesi altındaki yavrularını sırtında taşıyan lemurlar kamerada

Nesli tükenme tehlikesi altındaki yavrularını sırtında taşıyan lemurlar kamerada
24.07.2021 | 10:13

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Madagaskar bölgesinde yaşayan ve yavrularını sırtlarında taşımalarıyla dikkat çeken lemurlar, ağaçların kesilmesiyle birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

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Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan ve dünyanın en önemli biyolojik çeşitlilik noktalarından biri olarak sınıflandırılan Madagaskar'da yaşayan lemurlar, ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenen lemurlar, koruma iç güdüsüyle yavrularını sürekli sırtında taşıyarak, yaşadıkları ağaçların tepesinden bir başka ağaca zıplıyor. Yavrular da annelerinin sırtından hiçbir zaman inmiyor. Ancak ağaçların kesilmesi, lemurların nesillerini tehlikeye sokuyor. Yaşam alanları tahrip edilen bu tür, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.


Bakıcılarını kapıda bekliyorlar
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde içinde 250'nin üzerinde türü ve 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde ise, farklı türlerden 21 tane lemurlar bulunuyor. Burada, lemurlara bol bol sebze ve meyve verilerek ürelemelerine destek olunup, nesillerinin devamının sağlanması için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği hayvanlar, kendilerine yemek getiren bakıcılarını heyecanla kapıda bekliyor. Bakıcıları yemekleri kaplarına koydukları anda lemurlar, hep birlikte hızlıca yemekleri yiyor. Lemurların bu sevimli halleri ise renkli görüntüler oluşturuyor.


"Zenginleştirme çalışmaları onlar için bir aktivite oluyor"
Lemurların Madagaskar bölgesinde yaşayan hayvanlar olduğunu söyleyen Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Veteriner Sağlık Teknikeri Esra Kemal, "Genelde ağaç üstlerinde yaşarlar. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenirler. Buradaki beslenme programları da sabah, öğle, akşam şeklinde. Sabah ve akşam genellikle sebze ve meyve yiyorlar. Öğle vakti ise, zenginleştirme tarzında bal, çerez, buzlu meyve, mısır gibi değişken şeyler veriyoruz. Zenginleştirmeyi, hem karınlarını doyuracağı hem de ulaşmak için harcayacağı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Örneğin delikli topların içine yiyecekleri yerleştirip barınaklarına asıyoruz. Onlar hem topun içerisinden topu almak için uğraşıyorlar hem de aldıktan sonra karınlarını doyuruyorlar. Onlar için de bir aktivite oluyor" dedi.


"Soyları tehlike altında"
Ağaçların kesilmesiyle birlikte lemurların yaşam alanlarının da tehlikeye girdiğini vurgulayan Kemal, "Soyları tehlike altında. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde ise 16 tane halka kuyruklu lemur, 3 tane kızıl yakalı lemur, 2 tane de siyah beyaz lemurumuz bulunmaktadır. Burada lemurların çiftleşmeleri için bol yiyecekleri olması gerekiyor. Burada yemek imkanları olduğu için ve rahatları da yerinde olduğu için çiftleşme çok sayıda gerçekleşiyor. Lemurlar yavrularını sırtlarında taşıyarak geziyorlar. Yavrular da annelerinin sırtlarından inmiyor. Ziyaretçilerin ilgisi genellikle yoğun oluyor özellikle öğle saatlerinde yaptığımız zenginleştirmelerde lemurlar daha canlı bir şekilde hareket ettikleri için ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Severek izliyorlar. Bazıları bana alıştığı için kafese girer girmez üzerime atlıyorlar, sarılıyorlar bana. Elimle besliyorum, alıştıkları için yanıma geliyorlar. Ben onları seviyorum, onlar da beni" diye konuştu.

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