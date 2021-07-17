Nevşehir'de korku dolu anlar! Lüks araç alev alev böyle yandı

Son dakika haberleri... Nevşehir’in Göreme beldesinde seyir halindeki lüks araç alev alev yandı. Yangın saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde Göreme Açık Hava Müzesi yolunda lüks bir araç, yokuş çıkarken bir anda alev aldı.

Lüks otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselince sürücü kendini dışarı attı.

Motor bölümünden başlayan yangın kısa sürede aracı sardı.

Alev alev yanan aracı izleyen vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürerek yangını kontrol altına aldı.