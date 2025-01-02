Video Yaşam Okul önü savaş alanına döndü: Liseliler yumruk yumruğa kavga etti | Video
Okul önü savaş alanına döndü: Liseliler yumruk yumruğa kavga etti | Video

Okul önü savaş alanına döndü: Liseliler yumruk yumruğa kavga etti | Video

02.01.2025 | 14:24

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir lisede iki grup öğrenci arasında çıkan kavga, başka bir öğrencinin objektifine yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kapaklı ilçesi Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesi önünde bulunan alanda kavga meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Okul çıkışında yaşanan kavga diğer öğrencilerin katılımıyla daha da büyüdü.

Yaralanan herhangi bir öğrencinin bulunmadığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Onlarca öğrencinin karıştığı kavganın görüntüleri farklı bir öğrencinin objektifine yansıdı.

Okul çıkışlarında sık sık bu tür kavgaların yaşandığını belirten veliler, yetkililerden böyle olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çanakkale’de denizi kirleten gemiye 39 milyon lira ceza | Video 01:03
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 39 milyon lira ceza | Video 02.01.2025 | 15:05
Hatay’da horoz dövüşü baskını: 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza | Video 00:52
Hatay’da horoz dövüşü baskını: 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza | Video 02.01.2025 | 14:42
Okul önü savaş alanına döndü: Liseliler yumruk yumruğa kavga etti | Video 00:22
Okul önü savaş alanına döndü: Liseliler yumruk yumruğa kavga etti | Video 02.01.2025 | 14:24
Bakırköy’de iş yerine silahlı saldırı anı kamerada | Video 02:40
Bakırköy’de iş yerine silahlı saldırı anı kamerada | Video 02.01.2025 | 14:16
Liseliler yumruk yumruğa kavga etti! Okul önü savaş alanına döndü | Video 00:22
Liseliler yumruk yumruğa kavga etti! Okul önü savaş alanına döndü | Video 02.01.2025 | 14:16
İBB’nin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen İmam Kaba’nın çukura düştüğü anlar kamerada | Video 05:27
İBB’nin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen İmam Kaba’nın çukura düştüğü anlar kamerada | Video 02.01.2025 | 14:10
Ünlü avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası içinde rüşvet iddiası | Video 02:15
Ünlü avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası içinde rüşvet iddiası | Video 02.01.2025 | 13:44
Yaşlı kadını arayıp oğlu gibi konuşarak 1 milyon 200 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 00:41
Yaşlı kadını arayıp oğlu gibi konuşarak 1 milyon 200 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 02.01.2025 | 13:35
Yoğun sis tabakası böyle görüntülendi: Kartpostallık manzaralar oluştu | Video 00:47
Yoğun sis tabakası böyle görüntülendi: Kartpostallık manzaralar oluştu | Video 02.01.2025 | 13:27
Isınmak için yaktıkları kova bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada | Video 01:19
Isınmak için yaktıkları kova bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada | Video 02.01.2025 | 13:14
Yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatına polis operasyonu | Video 00:45
Yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatına polis operasyonu | Video 02.01.2025 | 12:47
Motokurye kendisine çarpan sürücünün kaçmasını engellemeye çalıştı | Video 02:04
Motokurye kendisine çarpan sürücünün kaçmasını engellemeye çalıştı | Video 02.01.2025 | 12:43
Çalmaya çalıştığı motosikletin sahibi darbetti; polise gidip şikayetçi oldu | Video 02:31
Çalmaya çalıştığı motosikletin sahibi darbetti; polise gidip şikayetçi oldu | Video 02.01.2025 | 12:42
Telefonla aradıkları anneyi, oğlu olduğunu söyleyip 1 milyon 200 bin lira dolandırdılar | Video 00:30
Telefonla aradıkları anneyi, oğlu olduğunu söyleyip 1 milyon 200 bin lira dolandırdılar | Video 02.01.2025 | 12:42
Yılbaşı gecesi 20 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı | Video 04:08
Yılbaşı gecesi 20 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı | Video 02.01.2025 | 11:47
28 yaşındaki genç anne, işkence görüp boğazından bıçaklanarak vahşice öldürüldü | Video 03:37
28 yaşındaki genç anne, işkence görüp boğazından bıçaklanarak vahşice öldürüldü | Video 02.01.2025 | 11:42
Ters yönde böyle ilerledi, sürücülerin dikkati faciayı önledi | Video 00:20
Ters yönde böyle ilerledi, sürücülerin dikkati faciayı önledi | Video 02.01.2025 | 11:42
28 yaşındaki genç anne, işkence görüp boğazından bıçaklanarak vahşice öldürüldü! | Video 03:37
28 yaşındaki genç anne, işkence görüp boğazından bıçaklanarak vahşice öldürüldü! | Video 02.01.2025 | 11:28
Çanakkale Savaşları’ndan kalma tarihe tanıklık eden batıklara, 6 bin dalgıç dalış yaptı | Video 05:27
Çanakkale Savaşları'ndan kalma tarihe tanıklık eden batıklara, 6 bin dalgıç dalış yaptı | Video 02.01.2025 | 11:24
Çaydanlıkla adam döven genç intihar etti | Video 00:08
Çaydanlıkla adam döven genç intihar etti | Video 02.01.2025 | 11:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA