Okul önü savaş alanına döndü: Liseliler yumruk yumruğa kavga etti | Video
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir lisede iki grup öğrenci arasında çıkan kavga, başka bir öğrencinin objektifine yansıdı.
Yaralanan herhangi bir öğrencinin bulunmadığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Onlarca öğrencinin karıştığı kavganın görüntüleri farklı bir öğrencinin objektifine yansıdı.
Okul çıkışlarında sık sık bu tür kavgaların yaşandığını belirten veliler, yetkililerden böyle olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
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