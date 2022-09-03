Oto aksesuarlarını çaldılar… Çocuk hırsızlar yakalandı | Video

İstanbul’da bir benzinci marketinden bin 800 lira değerinde oto aksesuarları çalan üç çocuk, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Sultanbeyli'de 3 çocuk; Akşemsettin Mahallesi'nde bir iş yerine girdi ve raflardan bin 800 lira değerinde oto aksesuarları çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Kimlikleri tespit edilen A.K., S.K. ve M.D.K. isimli 18 yaşından küçük üç kişi; olay yerine geldikleri araçla Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Sultanbeyli İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen üç kişi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.