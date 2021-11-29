Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
İzmir’de yollar göle döndü, deniz taştı... O anlar kamerada | Video 29.11.2021 | 11:42
04:34
00:07
17 kişilik minibüse 30 düzensiz göçmen bindirdiler | Video 29.11.2021 | 11:39
20:25
01:58
Sivas'ta iki katlı apartmanın çatısında korkutan yangın! | Video 29.11.2021 | 11:28
02:09
Kartal’da kadın yolcu ile taksicinin para tartışması kamerada | Video 29.11.2021 | 11:14
01:50
Kayseri'de otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı | Video 29.11.2021 | 11:03
20:25
03:44
02:25
02:33
Tekirdağ'da gökten çamur yağdı | Video 29.11.2021 | 10:50
02:55
03:55
Maltepe’de fırtınayla birlikte dev dalgalar kıyıya vurdu | Video 29.11.2021 | 10:40
03:51
Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde | Video 29.11.2021 | 10:40
01:22
Kafede iki grup arasında çıkan kavga sokağa taştı | Video 29.11.2021 | 10:40
00:59
Polis ekiplerine rağmen yumruklaşmaya devam eden şahıslar kamerada | Video 29.11.2021 | 10:40
00:40
BUDO ve İDO'ya lodos engeli: Seferler iptal edildi | Video 29.11.2021 | 10:40
03:32
Bakkala dadanan 'hırsız karga' kamerada | Video 29.11.2021 | 10:23
03:05
İzmir’de tüm arabalı vapur seferleri iptal | Video 29.11.2021 | 10:13
01:32
Kocaeli'de şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu | Video 29.11.2021 | 10:12
Beyoğlu'nda gece saatlerinde iki şahıs, birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırarak kavga etti. Kavga anları kameralara yansırken, yerde bile kavga etmeyi sürdüren şahısları polis ayırdı.
Beyoğlu Tarlabaşı'nda meydana gelen kavgada gece saatlerinde iki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etmeye başladı. Bir süre devam eden kavgada, şahıslar yere düştükten sonra bile yerde birbirlerine yumruk ve tekme atmaya devam etti. Şahısları ayırmak için çevredeki vatandaşlar yetersiz kalınca polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları birbirinden ayırarak uzaklaştırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar ise birbirinden şikayetçi olmadı.