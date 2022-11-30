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OTOMATİK OYNAT
01:47
Roman Abramoviç Beykoz’da 50 bin Dolara yalı kiraladı | Video 30.11.2022 | 16:42
04:49
İstanbul'da taksiciler "değişim saati" bahanesiyle yolcu almadılar | Video 30.11.2022 | 15:59
01:16
Malatya’da tır dehşeti! Kontrolden çıkan tırın dorsesi 2 aracı biçti | Video 30.11.2022 | 15:56
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Okulda dehşet! 12 yaşındaki kız öğrenci, arkadaşını öldürdü | Video 30.11.2022 | 15:57
01:16
Malatya’da tır dehşeti! Kontrolden çıkan tırın dorsesi 2 aracı biçti | Video 30.11.2022 | 15:57
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Evine giden gence uçan tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 30.11.2022 | 14:25
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Norveç'te yapılmayan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu | Video 30.11.2022 | 13:46
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Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı | Video 30.11.2022 | 13:34
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Ördeği Duman'ı her gün Tekirdağ sokaklarında gezdiriyor | Video 30.11.2022 | 13:46
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Viranşehir’de silahlı kavga: 4 yaralı | Video 30.11.2022 | 13:56
05:08
Evine giderken tanımadığı kişi tarafından öldüresiye dövüldü | Video 30.11.2022 | 13:18
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Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu | Video 30.11.2022 | 12:19
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Beyoğlu'nda araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı | Video 30.11.2022 | 12:19
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı’nı kiraladı. Abramoviç Beykoz’da bulunan yalıya 50 bin dolar kira ödeyecek. Abramoviç'in kiraladığı yalı dron ile görüntülendi.