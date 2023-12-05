Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
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