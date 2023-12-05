Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 05.12.2023 | 08:34 Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Ada Caddesi üzerinde Ş.A., idaresindeki 54 HY 724 plakalı otomobil, B.K. yönetimindeki 06 DY 0649 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen odun yüklü traktörün karıştığı zincirleme kazada Ş.A. (62), N.Y. (52), E.Y. (49) ve B.K. (56) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. SAKTİM ekibinin de destek verdiği kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.