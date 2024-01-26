Şanlıurfa’da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video
Şanlıurfa'da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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