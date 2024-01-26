Şanlıurfa’da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesi Urfa Kapısı yolunda meydana geldi. B.Ö. kontrolündeki buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı, buğday yol kenarına döküldü. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen tır, vinç yardımıyla kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.