Video Yaşam Sarıkamış'a beklenen kar geldi | Video
Sarıkamış'a beklenen kar geldi | Video

Sarıkamış'a beklenen kar geldi | Video

10.01.2022 | 10:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sarıkamış’a beklenen kar geldi | Video 00:58
Sarıkamış'a beklenen kar geldi | Video 10.01.2022 | 10:51
Yasak ırklar için Bursa’da önemli çalışma | Video 06:28
Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma | Video 10.01.2022 | 10:51
Atık çamur solucanlar tarafından sindirilerek organik gübreye dönüşüyor | Video 05:06
Atık çamur solucanlar tarafından sindirilerek organik gübreye dönüşüyor | Video 10.01.2022 | 10:54
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde paraşütle atlamak isteyen Namık Ekin’in yeni rekoru polise takıldı | Video 04:08
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde paraşütle atlamak isteyen Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı | Video 10.01.2022 | 10:48
Kendini soyduran kuyumcu, polisten kaçamadı | Video 01:15
Kendini soyduran kuyumcu, polisten kaçamadı | Video 10.01.2022 | 10:47
Bitlis Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 02:27
Bitlis Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 10.01.2022 | 10:51
Artvin’in Şavşat ilçesindeki Karagöl’ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 05:27
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 10.01.2022 | 10:47
Şehzadeler TOKİ’nin yüzde 50’si tamamlandı | Video 01:54
Şehzadeler TOKİ'nin yüzde 50'si tamamlandı | Video 10.01.2022 | 10:46
Kurbağalıdere’de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video 03:20
Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video 10.01.2022 | 10:44
Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 01:02
Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 10.01.2022 | 10:32
Aleyna Tilki, önce konserde sonra evinin çatısında coştu! | Video 00:30
Aleyna Tilki, önce konserde sonra evinin çatısında coştu! | Video 10.01.2022 | 10:00
İstanbul Beşiktaş’ta değnekçinin suçüstü yakalanma anı kamerada 01:07
İstanbul Beşiktaş'ta değnekçinin suçüstü yakalanma anı kamerada 10.01.2022 | 09:45
Aleyna Tilki, sevgilisi rapçi Uzi’nin konserinde coştu! | Video 01:01
Aleyna Tilki, sevgilisi rapçi Uzi'nin konserinde coştu! | Video 10.01.2022 | 09:29
İstanbul Bayrampaşa’da çorap imalathanesinde yangın 02:34
İstanbul Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın 10.01.2022 | 09:18
Vatandaşlar, Hakkari’deki kayak merkezine akın etti | Video 02:53
Vatandaşlar, Hakkari'deki kayak merkezine akın etti | Video 10.01.2022 | 09:31
SON DAKİKA: Marmaris’te denizde şaşırtan görüntü! 00:14
SON DAKİKA: Marmaris'te denizde şaşırtan görüntü! 10.01.2022 | 09:37
Malatya’da iki otomobil çarpıştı | Video 01:01
Malatya’da iki otomobil çarpıştı | Video 10.01.2022 | 09:13
SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı 03:19
SON DAKİKA: İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı 10.01.2022 | 09:19
İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı | Video 01:08
İstanbul’da PKK operasyonu! Örgüt üyelerine sahte pasaport temin eden 5 şüpheli yakalandı | Video 10.01.2022 | 09:04
Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken apartman boşluğuna sıkıştı | Video 03:18
Hırsızlık şüphelisi polisten kaçarken apartman boşluğuna sıkıştı | Video 10.01.2022 | 08:56

Kars Sarıkamış'ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA