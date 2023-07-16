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Şehit Ömer Halisdemir’in kız kardeşi Elif Serin:

Şehit Ömer Halisdemir’in kız kardeşi Elif Serin: "Ayakta ölmek diz üstünde yaşamaktan daha onurludur" | Video

16.07.2023 | 08:34

Burdur’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programında konuşan Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Elif Serin; “Ayakta ölmek düz üstünde yaşamaktan daha onurludur. Ne mutlu vatan için can feda” dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında düzenlenen hain darbe girişiminin engellenmesinin 7. Yılında Burdur'da Şehitleri ve gazileri anma programı düzenlendi. Gazi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Cumhuriyet Meydanı'nda ki etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Burdur'da sağlık personeli olarak görev yapan 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in kız kardeşi Elif Serin ,etkinlikte yaptığı konuşmada aradan geçen 7 yılın kendilerine bir asır gibi geldiğini dile getirdi. Elif Serin, " Ömer 1974 yılında Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurköyü kasabasında dünyaya geldi. Ailemizin üçüncü, babamın yedinci çocuğundan en kıymetlisiydi. Çok çalışkandı, babamın sağ koluydu. Bunu yanı sıra küçükken en çok kavga ettiğim Ömer'di, hiç geçinemezdik. Ama büyüdüğümüzde birbirimizin destekçisi olduk. Çocukken babamızdan bir şey isteyeceğimiz zaman ya Ömer'e söylerdik ya anamıza söylerdik. Ömer babamın en çok güvendiği, evladıydı. Ömer bizim ailemizin temek taşıydı. Ailemizi kollayan, çekip çevirendi. Her ailede bir kilit isim olur, evin temelini tutar ya Ömer de bizim temel taşımızdı. Ta ki 15 Temmuz 2016'ya kadar. Bizim temel taşımız yerinden söküldü. Bizlere onuru, gururu yaşattı. Lakin büyük bir özlem ve eksikliğin hissedildiği koskaca bir boşluk bıraktı. Her zaman "Bacım bir çay koy da içelim" diye demlettiğin o çok sevdiğin çaylar çoktan demini aldı. Evet ailemiz için büyük bir gurur ama biz o gururun özlem yerindeyiz. Rabbim ülkemize bir daha böyle bir hainlik göstermesin. Ömer inşallah peygamber efendimize komşudur. Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha onurludur. Ne mutlu vatan için can feda" dedi.
Burdur Valisi Ali Arslantaş ise konuşmasında; "Allah bu millete bir daha 15 Temmuz benzeri ihanetler yaşatmasın!" Yedi yıl önce bu gece şehadet şerbetini içen ve inşallah peygamberimize komşu olan 251 şehidimizin mekanları cennet olsun. Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin." açıklamasında bulundu.

Anma etkinlikleri Türkiye Yüzyılı Koşu Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerin Sancak Teslim Töreni, şiir ve oratoryo gösterileri, mehteran gösterisi ve ilahi dinletisi ile devam etti.

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