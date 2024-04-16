Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı | Video
Şırnak’ın Uludere ilçesinde kontrolden çıkıp dereye düşen araçtaki 5 kişiden 4’ü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Uludere Devlet Hastanesi Morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.
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