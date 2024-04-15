Video Yaşam Sokak ortasındaki uyuşturucu alışverişi kameraya takıldı | Video
Sokak ortasındaki uyuşturucu alışverişi kameraya takıldı | Video

Sokak ortasındaki uyuşturucu alışverişi kameraya takıldı | Video

15.04.2024 | 11:01

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde sokakta uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli önce vatandaş kamerasına, sonra polis ekiplerine yakalandı. Sokak ortasında yapılan uyuşturucu alışverişi amatör kameraya böyle yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre 7 Nisan'da Sultanbeyli'de gerçekleşen olay, Mehmet Akif Mahallesindeki bir sokakta akşam saatlerinde meydana geldi.
İki kişinin kuşkulu davranışlar sergilediğini gören bir vatandaş, durumlarından şüphelendiği kişilerin uyuşturucu madde alışverişi yaptığını gördü. Olayı cep telefonu kamerası ile de kaydeden kişi, durumu polise bildirdi.

Bölgede devriye görevi yapan polis, kısa süre içinde olay yerine ulaştı. Tarif edilen şüphelilerin bir sokak içine girdiği ve burada uyuşturucu madde alışverişi yaptığı tespit edildi. Kamera görüntülerine de yansıyan uyuşturucu faillerini durduran polis, N.Y. ve A.Y. adlı kuşkulu kişilerin üzerlerini aradı.
Sokakta aldırış etmeden uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları tespit edilen zanlıların yanlarında taşıdıkları seyyar hoparlörde, iç kısma zulalanmış vaziyette 76,17 gram uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca, ikisi dolma kalem içerisine gizlenmiş toplam 16 mermi, 2 cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 165 lira para ele geçirildi.

Olay yerinde gözaltına alınan kuşkulu kişiler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen N.Y. ve A.Y. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan tutuklanan zanlıların sokak içinde gerçekleştirdikleri uyuşturucu madde alışverişi çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Kamera kaydındaki görüntülerde, uyuşturucu madde alışverişi saniye saniye görülürken, zanlıların yanlarında taşıdıkları seyyar hoparlörün iç kısmına saklanmış vaziyette 76,17 gram uyuşturucu çıktığı yer alıyor.
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