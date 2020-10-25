Video Yaşam Son dakika haberi... İstanbul'da yoğun sis | Video

Son dakika haberi... İstanbul'da yoğun sis | Video

Son dakika haberi... İstanbul'da yoğun sis | Video
25.10.2020 | 08:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! İstanbul'da havadan görüntülenen sis manzarası hayran bıraktı | Video 04:52
Son dakika! İstanbul'da havadan görüntülenen sis manzarası hayran bıraktı | Video 25.10.2020 | 09:08
Ankara'da polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı | Video 04:13
Ankara'da polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı | Video 25.10.2020 | 08:47
Son dakika! İstanbul Kağıthane'de 4 katlı bir iş merkezinde yangın | Video 00:29
Son dakika! İstanbul Kağıthane'de 4 katlı bir iş merkezinde yangın | Video 25.10.2020 | 08:53
Son dakika haberi... İstanbul'da yoğun sis | Video 04:16
Son dakika haberi... İstanbul'da yoğun sis | Video 25.10.2020 | 08:37
Bakan Koca'dan 112 çalışanlarına bin aşure | Video 00:12
Bakan Koca'dan 112 çalışanlarına bin aşure | Video 25.10.2020 | 00:14
İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu | Video 03:08
İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda koronavirüs unutuldu | Video 24.10.2020 | 18:45
MEB'den son dakika haberi: 5. ve 9. sınıflar ne zaman, kaç gün okula gidecek? Yüz yüze eğitimin detayları: Ders saati ve gün sayısı | Video 02:36
MEB'den son dakika haberi: 5. ve 9. sınıflar ne zaman, kaç gün okula gidecek? Yüz yüze eğitimin detayları: Ders saati ve gün sayısı | Video 24.10.2020 | 18:13
Bursa'da vahşet... Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu | Video 01:27
Bursa'da vahşet... Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu | Video 24.10.2020 | 17:38
Ekskavatörün altına gizlenmiş 51 kilo eroini Uzi buldu | Video 02:39
Ekskavatörün altına gizlenmiş 51 kilo eroini "Uzi" buldu | Video 24.10.2020 | 17:38
Alacak verecek kavgasında kan aktı...Panik anları kamerada | Video 03:30
Alacak verecek kavgasında kan aktı...Panik anları kamerada | Video 24.10.2020 | 17:38
Trakya usulü temizlik mesajı: Çok temiz oldu be ya | Video 02:21
Trakya usulü temizlik mesajı: "Çok temiz oldu be ya" | Video 24.10.2020 | 17:39
Metrobüste iş çıkış saatinde tehlikeli yoğunluk | Video 01:12
Metrobüste iş çıkış saatinde tehlikeli yoğunluk | Video 23.10.2020 | 23:05
Müşterisini “Seni gebertirim kadın” diye tehdit eden taksiciye para cezası | Video 02:28
Müşterisini “Seni gebertirim kadın” diye tehdit eden taksiciye para cezası | Video 23.10.2020 | 23:04
Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 01:08
Genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 23.10.2020 | 18:57
Kendisini bacağından vuran müşterisini arkadaşına öldürttü | Video 00:58
Kendisini bacağından vuran müşterisini arkadaşına öldürttü | Video 23.10.2020 | 18:57
Son dakika! Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 şüpheli hakkında iddianame | Video 01:52
Son dakika! Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 şüpheli hakkında iddianame | Video 23.10.2020 | 18:50
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı | Video 03:53
Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini balkondan aşağı böyle attı | Video 23.10.2020 | 17:41
Aksaray'da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi'nin temeli dualarla atıldı | Video 04:06
Aksaray'da Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi'nin temeli dualarla atıldı | Video 23.10.2020 | 17:41
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti | Video 00:17
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti | Video 23.10.2020 | 17:29
Trafiği tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı, yakayı ele verdi | Video 00:49
Trafiği tehlikeye attığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı, yakayı ele verdi | Video 23.10.2020 | 17:29

Son dakika: İstanbul'da etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA