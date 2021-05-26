SON DAKİKA: İstanbul TEM'de trafiği kilitleyen TIR kazası! Olay yerinden ilk görüntüler
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Son dakika haberleri... İstanbul TEM Samandıra mevkiinden meydan gelen TIR kazası trafiği kilitledi.