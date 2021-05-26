Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul TEM'de trafiği kilitleyen TIR kazası! Olay yerinden ilk görüntüler

SON DAKİKA: İstanbul TEM'de trafiği kilitleyen TIR kazası! Olay yerinden ilk görüntüler

SON DAKİKA: İstanbul TEM'de trafiği kilitleyen TIR kazası! Olay yerinden ilk görüntüler
26.05.2021 | 15:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul TEM'de trafiği kilitleyen TIR kazası! Olay yerinden ilk görüntüler 00:45
SON DAKİKA: İstanbul TEM'de trafiği kilitleyen TIR kazası! Olay yerinden ilk görüntüler 26.05.2021 | 15:31
Polis alkışlayarak içeri girdi. Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını | Video 00:35
Polis alkışlayarak içeri girdi. Balık restoranında müzikli eğlenceye polis baskını | Video 26.05.2021 | 14:45
Kocasının dikkatini çekmek isteyen kadının kapkaç oyunun polis bozdu | Video 00:56
Kocasının dikkatini çekmek isteyen kadının kapkaç oyunun polis bozdu | Video 26.05.2021 | 14:45
Gramı 500 TL olan arı zehri Adıyaman'da üretilmeye başlandı | Video 04:09
Gramı 500 TL olan arı zehri Adıyaman'da üretilmeye başlandı | Video 26.05.2021 | 14:22
İstanbul'da boaşnma aşamasındaki kadın kocasının lüks cipini çekiçle böyle parçaladı 00:37
İstanbul'da boaşnma aşamasındaki kadın kocasının lüks cipini çekiçle böyle parçaladı 26.05.2021 | 14:21
Evcilleştirilen kızıl şahin yaban hayata hazırlanıyor | Video 04:43
Evcilleştirilen kızıl şahin yaban hayata hazırlanıyor | Video 26.05.2021 | 13:55
Beşiktaş'ta TIR dehşeti kamerada | Video 06:00
Beşiktaş'ta TIR dehşeti kamerada | Video 26.05.2021 | 14:02
Evine girmek isteyen güvenlik görevlisine karga saldırısı | Video 01:35
Evine girmek isteyen güvenlik görevlisine karga saldırısı | Video 26.05.2021 | 13:55
Erzincan depremi saniye saniye kameralara yansıdı! | Video 00:55
Erzincan depremi saniye saniye kameralara yansıdı! | Video 26.05.2021 | 09:54
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! İşte o şok itiraflar 04:19
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! İşte o şok itiraflar 26.05.2021 | 13:17
SON DAKİKA: İstanbul Esenler'de sapık dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna saldıran zanlının görüntüleri ortaya çıktı 03:17
SON DAKİKA: İstanbul Esenler'de sapık dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna saldıran zanlının görüntüleri ortaya çıktı 26.05.2021 | 12:10
Üsküdar’da çekici üzerinde asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti | Video 00:27
Üsküdar’da çekici üzerinde asker konvoyu bu kadarına da pes dedirtti | Video 26.05.2021 | 11:59
Müge Anlı'da esrarengiz Fatma Öz olayında son dakika! Müge Anlı'dan yasak aşk sarmalı tepkisi Gebersin 26:17
Müge Anlı'da esrarengiz Fatma Öz olayında son dakika! Müge Anlı'dan yasak aşk sarmalı tepkisi "Gebersin" 26.05.2021 | 11:47
Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı | Video 01:47
Kardeşini öldüren ağabey canına kıydı | Video 26.05.2021 | 11:35
Bursa’da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi | Video 01:16
Bursa’da vatandaşları 150 milyon dolandıran suç örgütü çökertildi | Video 26.05.2021 | 11:35
Antalya'da sevgilisinin pencereden ittiği Safiye Nur'dan açıklama Betona düşsem ölmüştüm 01:24
Antalya'da sevgilisinin pencereden ittiği Safiye Nur'dan açıklama "Betona düşsem ölmüştüm" 26.05.2021 | 11:20
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan çileden çıkartan yasak aşk trafiğine tepki İstiyorsa gebersin 26:17
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan çileden çıkartan yasak aşk trafiğine tepki "İstiyorsa gebersin" 26.05.2021 | 10:47
Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler | Video 00:43
Uygulama noktasından kaçarken polisi şehit ettiler | Video 26.05.2021 | 10:30
Şile’de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi | Video 00:33
Şile’de ters yöne geri geri giden araçlar böyle görüntülendi | Video 26.05.2021 | 10:26
Müge Anlı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da esrarengiz olayda son dakika Başka kadınlarla... 08:02
Müge Anlı 26 Mayıs 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da esrarengiz olayda son dakika "Başka kadınlarla..." 26.05.2021 | 10:20

Son dakika haberleri... İstanbul TEM Samandıra mevkiinden meydan gelen TIR kazası trafiği kilitledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA