İstanbul TEM'de yüksek gerilim hattından kopan kablosu yola düştü, trafik durdu!

İstanbul Kağıthane'de yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM Otoyolu'na düştü. Trafik her iki yönde de yarım saat durdu.

Olay saat 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde yaşandı. Yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM Otoyoluna düştü. Herhangi bir kaza ve yaralanma yaşanmazken sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Trafik Ankara ve Edirne istikametlerinde durduruldu. Ekipler, kopan kablodaki elektriğin kesilmesinin ardından otoyola düşen kabloyu kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı.