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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA! İstanbul'da İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı | Video 11.05.2022 | 11:05
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Fatih'te tramvayla İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada | Video 11.05.2022 | 11:17
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Sahte dolarları kuyumcularda bozdurmaya çalıştılar! O anlar kamerada | Video 11.05.2022 | 11:05
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Ünlü şarkıcı Edis’ten Bursa'da coşkulu konser | Video 11.05.2022 | 10:10
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Uyuşturucuyu benzinle yakmak üzereyken polise yakalandılar | Video 11.05.2022 | 09:23
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Firari FETÖ'cü Sarıyer'de yakalandı | Video 11.05.2022 | 09:22
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Bali’de balıkçıların kurtardığı Türk gemi kaptanı yurda döndü | Video 11.05.2022 | 08:57
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Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü | Video 11.05.2022 | 08:57
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Anadolu kadınını tuvale taşıdı | Video 10.05.2022 | 21:46
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Anadolu kadınını tuvale taşıdı | Video 10.05.2022 | 21:46
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Pendik'te emniyet şeridindeki kamyonete çarpan motosikletli öldü | Video 10.05.2022 | 13:07
İstanbul Fatih'te Haseki tramvay durağında İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.