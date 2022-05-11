SON DAKİKA! İstanbul'da İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı | Video

İstanbul Fatih'te Haseki tramvay durağında İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Fatih'te Haseki tramvay durağında İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.