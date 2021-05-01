SON DAKİKA: İstanbul'da Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan gruplar gözaltına alındı
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Son Dakika Haberleri... İstanbul'da kızıtlama kuralalrını hiçe sayarak Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan grup gözaltına alındı.