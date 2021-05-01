Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan gruplar gözaltına alındı

SON DAKİKA: İstanbul'da Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan gruplar gözaltına alındı

SON DAKİKA: İstanbul'da Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan gruplar gözaltına alındı
01.05.2021 | 09:38

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SON DAKİKA: İstanbul'da Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan gruplar gözaltına alındı 00:21
SON DAKİKA: İstanbul'da Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan gruplar gözaltına alındı 01.05.2021 | 09:38
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Son Dakika Haberleri... İstanbul'da kızıtlama kuralalrını hiçe sayarak Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümeye çalışan grup gözaltına alındı.

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