Son Dakika: İstanbul'da yapan otomobilin sürücüsünün araçtan dışarı fırladığı anlar kamerada | Video

Son dakika haberi... İstanbul Sultangazi'de hızlı giden bir otomobil kaldırıma çıkarak takla attı. Sürücüsünün takla atan otomobilden dışarı fırladığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birbirleri ile yarışan iki otomobilden birini kullanan Fatih C.(21) direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Hızla kaldırıma çıkan otomobil takla atarak otobüs durağının tabelasına çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü Fatih C. otomobilin içinden dışarı fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, takla atan otomobilden fırlayarak yaralanan Fatih C.'yi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler cadde üzerinde hızla gelen otomobil kaldırıma çıkarak taklalar atıyor. Kazanın etkisiyle de sürücüsü otomobil içinden fırlıyor. Fatih C. ile yarıştığı iddia edilen diğer sürücü de otomobilden inerek yardıma gidiyor.