Sosyal medyada infial yaratmıştı! Köpeği araca bağlayıp sürükleyen sahibi serbest bırakıldı | Video

İstanbul Sarıyer'de köpeğini aracına bağlayıp sürükleyen 77 yaşındaki Mehmet S. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 10 yıldır köpeğin sahibi olduğunu belirten Mehmet S. köpeğin boğuşma esnasında öldüğünü, kendisinin öldürmediğini savundu. Ölü köpeği ağır olduğu için taşıyamadığını, bu yüzden arabaya bağladığını söyleyen Mehmet S., köpeği çöpe atmadığını, gömmeye götürdüğünü ileri sürdü.

Zekeriyaköy'de aracıyla yoldan geçen bir sürücünün çektiği görüntülerde bir kişinin iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe attığı öne sürülmüştü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerdeki şahsın Uskumruköy'de oturan 77 yaşındaki Mehmet S. olduğu tespit edildi.



Zekeriyaköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Mehmet S. İstanbul Adliyesine sevk edildi.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Mehmet S. jandarma karakolunda ve savcılıkta alınan ifadesinde, 10 yıldır köpeğin sahibi olduğunu belirterek, köpeğin boğuşma esnasında öldüğünü, kendisinin öldürmediğini savundu. Yaşlı ve ağır olduğu için ölen köpeği taşıyamadığından dolayı arabaya bağladığını öne süren Mehmet S., köpeği çöpe attığı iddiasını da kabul etmedi. Köpeği gömmeye götürdüğünü savunan Mehmet S. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"NASIL ÖLDÜĞÜ MEÇHUL"

Olaya ilişkin adliyede basın açıklaması yapan İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi üyesi avukat Hilal Yılmaz, "Köpeğin nasıl öldüğü meçhul. Bu nedenle şüpheli şahıs serbest bırakıldı. İstanbul Barosu olarak bu işin peşini bırakmayacağız, süreci takip edeceğiz" dedi.