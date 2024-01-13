Video Yaşam Tatvan’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü | Video
Tatvan’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü | Video

Tatvan’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, araçlar kara gömüldü | Video

13.01.2024 | 12:16

Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömüldü.

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Tatvan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde 30 santimetreye varan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti.

Sabah saatlerinde gözünü karla açan vatandaşlar, kara gömülü araçlarını güçlükle temizlediler. Yoğun kar yağışı öncesinde hazırlık yaptıklarını söyleyen Hayrettin Uçak isimli vatandaş, " İlkbahara kadar bu kar devam edecek görünüyor. Kışımız bu sene çetin geçecek Allah yardımcımız olsun" dedi.

Uzun zamandır kar yağışını beklediğini söyleyen Serhat Kılıçaslan isimli vatandaş da, " Beklediğimiz kış geldi. Akşamdan beri yağan kar şiddetini devam ettirerek yağıyor. Yerler bembeyaz oldu. Çok güzel bir görüntü oluştu" ifadelerini kullandı.
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