Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı | Video 21.07.2023 | 12:18 Tekirdağ’da meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda meydana gelen kazada İddiaya göre, İstanbul'dan Edirne'ye doğru seyir halinde olan, E.D.nin idaresindeki otomobil, S.D.'nin kullandığı otomobile çarptı. Kazayı görenler kısa sürede durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralılara müdahale ederek yaralıları hastaneye sevk ederken, kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan S.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü S.D. ve yolcu R.E. ile diğer aracın sürücüsü E.D. ve F.G. ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ile Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.