Video Yaşam Tekirdağ’da vahşet! 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü | Video
Tekirdağ’da vahşet! 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü | Video

Tekirdağ’da vahşet! 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü | Video

22.05.2022 | 15:05

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 25 yaşındaki anne, geçirdiği cinnet sonucu 6 yaşındaki kızını öldürdü. Cani anne polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi, Gelincik Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 25 yaşındaki anne S.K, geçirdiği cinnet sonrası rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen kızını bıçakladı. Küçük kız E.K. kanlar içinde kalırken, elleri kanlı anne S.K. apartmandaki komşusuna giderek kızını bıçakladığını söyledi.

Olayı duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri iddiaya göre vücudu parçalara ayrılmış halde bulunan küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından ölen kızın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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