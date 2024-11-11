Ters yönden giderek ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video
Beylikdüzü’nde ters yönden giderek ambulansa yol vermeyen sürücüye 8 bin 635 TL ceza kesildi.
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