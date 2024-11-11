Ters yönden giderek ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 11.11.2024 | 08:45 Beylikdüzü’nde ters yönden giderek ambulansa yol vermeyen sürücüye 8 bin 635 TL ceza kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beylikdüzü ilçesi Yavuz Sultan Belim Bulvarı üzerinde 8 Kasım günü ters yönde ilerleyen sürücü ambulansa yol vermedi. Sosyal medya da yayılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sürücü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda plaka ve kimlik bilgilerinden tespit edilen araç sürücüsü M.A. yakalandı. Sürücüye "Geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek, araçların ters yönde sürülmesi, maddelerinden olmak üzere toplamda 8 bin 635 TL ceza kesildi. M.A hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.