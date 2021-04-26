Video Yaşam Thodex - Fatih Özer kripo para vurgununda son dakika! Adliyeye sevk edildiler: Thodex merkezinden CANLI YAYIN

Thodex - Fatih Özer kripo para vurgununda son dakika! Adliyeye sevk edildiler: Thodex merkezinden CANLI YAYIN

Thodex - Fatih Özer kripo para vurgununda son dakika! Adliyeye sevk edildiler: Thodex merkezinden CANLI YAYIN
26.04.2021 | 09:34

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2 Milyar Dolarlık Fatih Özer- Thodex kripro para vurgunu olayında son dakika: Thodex - Fatih Özer kripo para vurgununda gözaltına alınan şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İşte Thodex merkezinin önünden canlı yayınla 2 Milyar Dolarlık Fatih Özer kripo para vugunu olayında son durumu...

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