Thodex - Fatih Özer kripo para vurgununda son dakika! Adliyeye sevk edildiler: Thodex merkezinden CANLI YAYIN
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:13
Bursa'da nefes kesen kovalamaca kamerada | Video 26.04.2021 | 09:22
02:02
01:15
01:03
01:17
03:21
02:56
Kocaeli Gebze'de palet atölyesinde yangın 26.04.2021 | 08:52
03:01
İstanbul Pendik'te özel hastanede yangın paniği 26.04.2021 | 08:38
00:40
THY'den Dünya Pilotlar Günü’ne özel video | Video 26.04.2021 | 08:54
02:15
01:25
Diyarbakır'da 'kız meselesi' nedeniyle silahlı kavga: 2 yaralı 26.04.2021 | 08:38
01:15
THY'den 26 Nisan Dünya Pilotlar Gününü paylaşımı 26.04.2021 | 08:38
01:11
00:32
00:32
01:10
Çılgın sörfçü 5 metrelik dalgalar üzerinde sörf yaptı | Video 25.04.2021 | 19:57
00:53
Bursa'da tarihi surlar tinerciler tarafından ateşe verildi | Video 25.04.2021 | 19:16
04:10
03:35
2 Milyar Dolarlık Fatih Özer- Thodex kripro para vurgunu olayında son dakika: Thodex - Fatih Özer kripo para vurgununda gözaltına alınan şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İşte Thodex merkezinin önünden canlı yayınla 2 Milyar Dolarlık Fatih Özer kripo para vugunu olayında son durumu...