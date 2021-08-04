Video Yaşam Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası | Video

Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası | Video

Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası | Video
04.08.2021 | 09:46

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Arnavutköy’deki bir parkta video çekmek için toplanan tiktok fenomenlerini taciz ettiği edilen bir kişi ile fenomenler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Fenomenler ve şahıs arasındaki kavga polis merkezine son bulurken, yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.

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Olay, saat 16.30'da Arnavutköy Şehir Parkında yaşandı. İddiaya göre, parkta bir araya gelerek video çekmeye çalışan Tiktok fenomenleri, parkta bulunan bir kişinin tacizine maruz kaldı. Sözlü olarak başlayan tartışmada fenomenler ve şahıs birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Bir süre sonra kavgayı sonlandıran polis, Fenomenleri ve şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Tarafların emniyetteki işlemleri sürerken, yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ELİNE ALDIĞI KOCAMAN BİR TAŞLA BİZE SALDIRMAYA BAŞLADI"
Tacize uğradığını iddia eden TikTok fenomeni Fatma Kılıç, "Biz şehir parkında video çekmek için oraya gitmiştik. Arabayı park ettik, bir tane şahıs ormandan biz doğru ilerledi. Taciz etti. Ben de terbiyesizlik yapma biraz ilerde dur dedim. O da, 'Benim kafam güzel falan' dedi. Biz karşıya geçtik, daha sonra arkamızdan geldi. Bizde korktuk, arkadaşımı falan aradım. Bu sefer çocuklar telefonu açınca karşılaştılar. Biraz orada kavga ettiler. Ben sonra 155'i aradım. Biz polislere anlatırken, eline aldığı kocaman bir taşla bize saldırmaya başladı" diye konuştu.

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