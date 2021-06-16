Tokat'ta yola inen yaban domuzu sürüsü kamerada
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tokat'ın Sivri köyü mevkisinde, yavrularıyla birlikte yaklaşık 50 yaban domuzu, aniden yola çıktı. Yolun bir yanından diğer tarafına geçmeye çalışan domuz sürüsünü gören sürücüler, araçlarını durdurup cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Yoldan sıra halinde geçen domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.