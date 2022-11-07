TOKİ Ardahan ve Şırnak kura çekimi canlı izle! | Video

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TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi adımında! Haftanın ilk günü ile birlikte başlayacak kuralar Ardahan ve Şırnak illeri ile başlayacak. Burada İlk Evim projesine başvuruda bulunan adaylar TOKİ Ardahan ve Şırnak kura çekimi canlı izle ekranını araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasına yapılacak noter huzurundaki kura çekilişi canlı yayın ile sorgulanıyor. Peki, 2022 Ardahan ve Şırnak TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir, canlı yayın nereden izlenir? İşte, TOKİ Ardahan ve Şırnak kura çekimi canlı izle!
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