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OTOMATİK OYNAT
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Hırsız komşuları çıktı… Altın ve paraları bulup sahibine teslim ettiler 27.08.2022 | 12:39
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Aracıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon | Video 27.08.2022 | 11:58
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FETÖ’yü çökerten savcı ve kızları ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 27.08.2022 | 11:56
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5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada | Video 27.08.2022 | 11:09
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“Turist” süsü verip müşterileri soyan hırsızlar yakalandı | Video 27.08.2022 | 11:47
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Afyonkarahisar'da odun yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 27.08.2022 | 10:53
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Bursa'da uyuşturucu servisi yapan motokurye kıskıvrak yakalandı | Video 27.08.2022 | 09:59
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Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 yaralı | Video 27.08.2022 | 09:06
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Kartal D-100 karayolu'nda feci kaza: 2 ölü | Video 27.08.2022 | 09:06
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Fatih'te otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada | Video 26.08.2022 | 16:53
Müşteri rolünde girdikleri mağazalarda alışveriş yapan üç kişiyi soyan iki yankesici yakalandı. Kamufle olmak için başlarına şapka takan, 18 yaşından küçük oldukları ortaya çıkan ve dikkat çekmemek için kendilerine “Turist” süsü veren yankesicilerin 13 suç kayıtları var.