Uşak'ta işçi servisleri çarpıştı: 1'i sürücü 20 yaralı | Video
Uşak'ta iki işçi servisinin karıştığı kazada 1'i sürücü 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 64 S 0272 plakalı midibüs sürücüsü ve aynı serviste bulunan 19 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Uşak-İzmir karayolu bir süre tek şeritten trafik sağlanırken, işçi servisinin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne tekstil fabrikasında çalışan işçileri götürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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